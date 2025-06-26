Власти Москвы назвали специальности в промышленности самыми доходными

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила на брифинге для журналистов, что наиболее прибыльными профессиями в российской столице стали специальности в промышленной отрасли, сфере информационных технологий, финансовом секторе и транспортной области. Об этом сообщила « Москва.ру ».

Согласно информации, предоставленной властями Москвы, высококвалифицированные специалисты в указанных областях могут получать до 500 тысяч рублей в месяц.

Промышленный сектор остается лидером по уровню зарплат: работники могут рассчитывать на доход до полумиллиона рублей. Зарплаты сотрудников в IT-сфере составляют около 450 тысяч рублей. Ведущие бизнес-аналитики в финансовом секторе могут получать до 400 тысяч рублей, а квалифицированные сотрудники транспортной отрасли — до 250 тысяч рублей каждый месяц.