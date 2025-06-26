Власти Москвы назвали специальности в промышленности самыми доходными

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила на брифинге для журналистов, что наиболее прибыльными профессиями в российской столице стали специальности в промышленной отрасли, сфере информационных технологий, финансовом секторе и транспортной области. Об этом сообщила «Москва.ру».
Согласно информации, предоставленной властями Москвы, высококвалифицированные специалисты в указанных областях могут получать до 500 тысяч рублей в месяц.
Промышленный сектор остается лидером по уровню зарплат: работники могут рассчитывать на доход до полумиллиона рублей. Зарплаты сотрудников в IT-сфере составляют около 450 тысяч рублей. Ведущие бизнес-аналитики в финансовом секторе могут получать до 400 тысяч рублей, а квалифицированные сотрудники транспортной отрасли — до 250 тысяч рублей каждый месяц.
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