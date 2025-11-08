Власти Магадана помогут вернуть в Россию детей погибшей в Таиланде женщины

Власти Магадана окажут помощь в возвращении на родину двух детей бывшей жительницы города, которая погибла в Таиланде. Об этом сообщил замглавы председателя правительства региона Юрий Гришан в Telegram-канале.

«Предпринимаются все меры по безопасному возвращению детей в Россию и дальнейшей их адаптации, включая и поступление на обучение в образовательные организации города», — написал он.

Ранее стало известно, что погибшая в Таиланде россиянка была экс-чиновницей. В азиатскую страну женщина переехала в 2022 году. Причиной ее смерти могла стать передозировка наркотических веществ.

Дети женщины остались за рубежом одни, у их отца не нашлось средств на их возвращение домой.