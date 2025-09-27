Власти Ленобласти сообщили о планах по обновлению более 160 км дорог в 2026 году

В 2026 году в Ленинградской области запланировано проведение ремонтных работ на 160,4 километра дорог. Об этом сообщил « Вечерний Санкт-Петербург » со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

В рамках программы по строительству и реконструкции дорожной инфраструктуры будут введены в эксплуатацию 13 новых объектов, включая пешеходные переходы и мостовые сооружения.

Кроме того, на развитие и содержание дорожной сети региона в следующем году будет выделено 32,8 миллиарда рублей.