Власти Ленобласти сообщили о планах по обновлению более 160 км дорог в 2026 году

В 2026 году в Ленинградской области запланировано проведение ремонтных работ на 160,4 километра дорог. Об этом сообщил «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

В рамках программы по строительству и реконструкции дорожной инфраструктуры будут введены в эксплуатацию 13 новых объектов, включая пешеходные переходы и мостовые сооружения.

Кроме того, на развитие и содержание дорожной сети региона в следующем году будет выделено 32,8 миллиарда рублей.

