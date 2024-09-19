Власти Крыма продлили запрет на посещение лесов
Власти Крыма продлили запрет на посещение лесов. Он будет действовать по 9 октября включительно, написал «Крым 24» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Как уточнил RT, запрет действует не только на посещение лесной местности, но и на проведение определенных видов работ.
В ведомстве призвали незамедлительно звонить по номеру 112 в случае обнаружения лесного пожара.
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