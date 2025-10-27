Власти Крыма объявили о благоустройстве 77 общественных территорий до конца года

Благоустройство 77 общественных зон планируют завершить в Крыму до конца текущего года. Такое заявление сделала начальник главного управления по реализации национальных проектов аппарата Совмина региона Дарья Попова, сообщил «Крым 24».
По словам представителя местных властей, на сегодняшний день уже выполнено обновление 65 территорий, оставшиеся объекты будут приведены в порядок до конца года.
Помимо благоустройства, национальный проект предусматривает проведение ремонтных работ на 26 участках автодорог суммарной длиной более 195 километров, восстановление 15 мостов и прочих инженерных конструкций, а также реконструкцию трех водопроводов.
