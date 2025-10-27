Власти Крыма объявили о благоустройстве 77 общественных территорий до конца года

Благоустройство 77 общественных зон планируют завершить в Крыму до конца текущего года. Такое заявление сделала начальник главного управления по реализации национальных проектов аппарата Совмина региона Дарья Попова, сообщил « Крым 24 ».

По словам представителя местных властей, на сегодняшний день уже выполнено обновление 65 территорий, оставшиеся объекты будут приведены в порядок до конца года.

Помимо благоустройства, национальный проект предусматривает проведение ремонтных работ на 26 участках автодорог суммарной длиной более 195 километров, восстановление 15 мостов и прочих инженерных конструкций, а также реконструкцию трех водопроводов.