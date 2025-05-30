Власти Краснодара выделили свыше 2 млн рублей на профилактику подростковой преступности

В рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения» из бюджета Краснодара направлено более двух миллионов рублей на предотвращение правонарушений среди несовершеннолетних. Об этом написали «Краснодарские известия».
Средства предназначены для организации временного трудоустройства молодежи, что позволит им получить первый профессиональный опыт. Планируется, что в 2025 году работой будет обеспечено 134 подростка.
Инициатива также включает привлечение молодых людей к участию в социально значимых проектах, что способствует их интеграции в общество и снижению уровня преступности.
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