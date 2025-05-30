Власти Краснодара выделили свыше 2 млн рублей на профилактику подростковой преступности

В рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения» из бюджета Краснодара направлено более двух миллионов рублей на предотвращение правонарушений среди несовершеннолетних. Об этом написали «Краснодарские известия» .

Средства предназначены для организации временного трудоустройства молодежи, что позволит им получить первый профессиональный опыт. Планируется, что в 2025 году работой будет обеспечено 134 подростка.

Инициатива также включает привлечение молодых людей к участию в социально значимых проектах, что способствует их интеграции в общество и снижению уровня преступности.