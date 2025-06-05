Власти ЯНАО пообещали представить проект дороги в ХМАО

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого округа обнародовал планы по возведению трассы, соединяющей Ямал и Ханты-Мансийский автономный округ. Проект магистрали представят в 2025 году, сообщил « Муксун.fm ».

Необходимость прояснить ситуацию была вызвана комментарием гражданина, опубликованным в официальном канале ведомства в Telegram. Местный житель задался вопросом, когда наконец появится прямая дорога между Надымом и городом Советский.

Представители департамента заверили, что работы в данном направлении действительно ведутся, однако приоритетом на данный момент остаются проекты ремонта и строительства региональных дорог.