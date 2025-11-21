Власти Хабаровского края подвели итоги строительного сезона

Так, успешно завершилась очередная фаза реконструкции набережной реки Амур в Хабаровске, включающая создание современной яхтенной марины. Следующим этапом стало благоустройство прилегающего участка, где планируется создать новую рекреационную зону с амфитеатром, площадями и необходимой инфраструктурой.

Также в черте города введен в строй важнейший инфраструктурный проект — дамба Южного округа. Эта дамба впоследствии войдет в единую набережную систему, а пока здесь формируются зоны активного отдыха и спортивные площадки.