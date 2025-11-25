Власти Екатеринбурга сообщили о сносе 250 жилых домов до 2030 года

Наиболее масштабные мероприятия пройдут в Чкаловском районе, где подлежит демонтажу больше 70 сооружений. Минимальное вмешательство потребуется в Ленинский район, где планируют снести шесть зданий.

Программа комплексного освоения территорий продолжается несколько лет, уже обеспечив городскую казну дополнительными доходами более чем на один миллиард рублей благодаря продаже земель под строительство.