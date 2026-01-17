Власти Черняховска заявили о планах открыть Молодежный центр до конца года

Власти Черняховска Калининградской области рассказали о планах открыть Молодежный центр до конца текущего года. Об этом сообщили « Государственные новости ».

Глава Черняховского муниципального округа Виктор Вобликов заявил, что проект разрабатывался с учетом пожеланий будущих посетителей центра. В феврале проведут конкурсные процедуры, а завершить ремонт и ввести объект в эксплуатацию планируют до декабря.

Напомним, Черняховск выиграл Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики в регионах России «Регион для молодых» в 2025 году.