Владельцам собак объяснили, какие штрафы грозят за нарушение правил выгула

За нарушения правил выгула и содержания домашних животных владельцам могут быть назначены штрафы до 3 тысяч рублей, а в некоторых случаях — уголовная ответственность. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT .

Соловьев напомнил, что недавно Федеральным законом от 30.11.2024 № 440-ФЗ были внесены изменения в статью 8.52 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных.

Юрист заметил, что владельцы обязаны соблюдать права соседей и других лиц, обеспечивать безопасность окружающих при выгуле и убирать продукты жизнедеятельности питомца в местах общего пользования.

За нарушение этих требований гражданам грозит административный штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей. Должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, а юридические лица — от 15 до 30 тысяч рублей.

Особое внимание Соловьев уделил выгулу потенциально опасных собак, которые должны быть в наморднике и на поводке везде, кроме огороженной территории владельца с предупреждающей надписью при входе.

«Кроме того, согласно гражданскому законодательству, домашнее животное является имуществом гражданина. Поэтому за вред, причиненный домашним животным, ответственность несет его хозяин», — подчеркнул юрист.