Владельцам маленьких собаках напомнили о необходимости одежды для питомцев во время прогулок в холода

Руководитель фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров подчеркнул важность особого ухода за домашними питомцами в холодное время года. В интервью Lenta.ru он отметил, что маленьким собакам особенно необходима одежда для прогулок.

Эксперт рекомендовал выводить питомцев на улицу днем, когда температура воздуха не такая низкая.

Балагуров также предложил использовать специальные ботинки для животных, чтобы защитить их лапы от холода. Если питомец отказывается носить обувь, можно применять защитный воск или крем перед прогулкой, а после — тщательно промывать и вытирать лапы теплой водой, написал RT.

Кроме того, эксперт указал на то, что зимой животные тратят больше энергии, поэтому для активных собак и кошек можно сделать рацион более калорийным, увеличив долю белков и жиров. Однако делать это следует постепенно и после консультации с ветеринаром. Для малоподвижных питомцев изменение размера порции может привести к набору веса, поэтому важно сохранять обычный рацион.