Владелец сети «Альянс Тракс» Иванов предсказал увеличение цен на топливо летом

Алексей Иванов, руководитель дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс», в интервью радио « КП » поделился прогнозами относительно ценовой динамики на горючее в РФ.

Эксперт отметил, что текущий рост стоимости превышает уровень инфляции, достигая 15%. По его словам, в летние месяцы ожидается подъем цен примерно на 1-1,5 рубля за литр, что обусловлено несколькими факторами.

«Летом в сезон отпусков будем наблюдать рост спроса на отечественное топливо, так как с каждым годом растет объем внутреннего туризма, в том числе автомобильного и на дальние расстояния», — пояснил специалист.

Иванов также указал на дополнительные расходы, связанные с обслуживанием АЗС, которые могут повлиять на конечную цену для потребителей.