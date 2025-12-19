Владелец пекарни из Подмосковья рассказал, что угостит Путина пирожками и караваем

Владелец пекарни «Машенька» из подмосковных Люберец Денис Максимов в ходе прямой линии с президентом России задал Владимиру Путину вопрос о патентной системе налогообложения. В комментарии «Вечерней Москве» предприниматель отметил, что общение с главой государства было очень волнительным.

Владимир Путин, отвечая на вопрос, пообещал поставить эту тему перед правительством, а также попросил бизнесмена прислать ему выпечку.

«Я отправлю главе государства пирожки по классическим русским рецептам (возможно, с капустой, луком) и что-то сладкое — с вишней, клубникой. И презентабельный, красивый каравай», — рассказал Максимов.