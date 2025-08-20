Владелец автосалона в Перми Иванов рассказал о рисках покупки машин с пробегом из-за рубежа
Владелец пермского автосалона «Автогалерея» Владимир Иванов в интервью сайту URA.RU поделился нюансами импорта автомобилей с пробегом.
Он предупредил, что автомобили из Европы ввозятся через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и могут быть изъяты Интерполом, если за границей за них не выплачены обязательства.
«На всех европейских машинах установлены маячки, и найти их легко», — отметил Иванов.
Также он рассказал, что из США часто привозят битые иномарки, которые ремонтируют и перепродают.
«Перекупщики в Америке берут машины с аукциона, ремонтируют и продают по второму кругу», — подчеркнул владелец автосалона.
Иванов рекомендовал покупать автомобили в проверенных салонах с надежной репутацией, даже если цены там выше.