Визажист Заева: плотные цветные корректоры помогут замаскировать дефекты кожи

Визажист Анжелика Заева рассказала, как замаскировать любые несовершенства кожи. Перед использованием декоративной косметики необходимо обратиться к уходовым средствам, отметила эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

По ее словам, важно очистить кожу, нанести тоник и увлажняющий крем. Уже после можно приступать к макияжу. Скрыть дефекты способны плотные цветные корректоры, пояснила специалист.

«Темные фиолетовые синяки помогает скрыть средство лососевого оттенка. А с краснотой, крупными высыпаниями хорошо справляется зеленый корректор. Он также хорошо маскирует сосудистую сетку», — сообщила визажист.

Кроме того, Заева рекомендовала применять пудру на финальном этапе. Продукт продлевает стойкость макияжа и устраняет жирный блеск в проблемных зонах.