Визажист Мороз: при выборе нюдовой помады нужно учитывать тон кожи

При выборе нюдовой помады стоит ориентироваться на тон лица. Оттенок должен быть максимально естественным и приближен к натуральному цвету губ, сообщила стилист-визажист Екатерина Мороз в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, если кожа очень светлая, цвета слоновой кости, лучше выбрать полупрозрачную помаду. Обладательницам смуглой кожи отлично подойдут варианты цвета молочного шоколада или те, что содержат небольшое количество красного пигмента.

Выбирать нюдовую помаду лучше в магазине, а не онлайн. Тестировать ее удобнее всего на тыльной стороне руки, отметила Мороз.

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