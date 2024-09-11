Вице-президент Союзлегпрома Ульянов: российские производители одежды повысили цены до 30%

Российские бренды одежды в 2024 году вынужденно повысили стоимость своих товаров до 30%. На фоне этого ожидаемо понизился потребительский спрос, сообщил вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, повышение цен в основном связано с удорожанием логистики, девальвацией курса рубля, ростом сырьевых и технологических издержек. При этом увеличение стоимости одежды нередко сопровождается ухудшением ее качества.

Сложившаяся ситуация вынуждает российские бренды переориентироваться на низко- и среднеценовой сегмент, пользующийся большим спросом, отметил Ульянов.