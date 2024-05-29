Вице-президент РСТ Мохов: загранпаспорт с ошибками могут изъять прямо на пограничном контроле

Погрешности в документах способны привести к потере оплаченных туров и авиабилетов. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов в пресс-центре ИА НСН.

По его словам, загранпаспорт с неточными данными зачастую изымают прямо на пограничном контроле.

«Связано это в большинстве случаев с ошибками в написании фамилий, регионов, пропущенными буквами. <…> Безусловно, нужно проверять как минимум очевидные и вопиющие ошибки», — отметил эксперт.

Он также добавил, что раньше на подобные упущения закрывали глаза, однако сейчас в такой ситуации могут не пустить за границу.

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