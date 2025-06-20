Вице-премьер РФ Мантуров назвал креативные индустрии культурным кодом страны

Развитие креативных индустрий стало одной из главных тем на Петербургском международном экономическом форуме. Мнением о текущем состоянии и перспективах этого сегмента поделился первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, сообщил « ФедералПресс ».

Политик посетил павильон «Душа России», где представлено богатое культурное наследие народов. Среди экспонатов — фарфор из Сысерти Свердловской области, ковры ручной работы из Дагестана и многое другое.

«Молодцы! Мне кажется, коллеги делают очень правильную работу в направлении того, чтобы развивать и популяризировать наше народное художественное промысловое», — высказался Мантуров.

Он назвал креативные индустрии культурным кодом страны и призвал поддерживать данное направление. Кроме того, вице-премьер предложил формировать подходы, которые смогут привлечь молодежь к ручному труду.