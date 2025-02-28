Вице-премьер Григоренко: аккаунты на маркетплейсах можно защитить с помощью биометрии

Аккаунты на российских маркетплейсах и онлайн-сервисах планируют защитить от мошенничества с помощью биометрии. Новшество обеспечит дополнительную безопасность личных данных и финансов граждан, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко в интервью Ura.ru .

Он отметил, что использование биометрии будет добровольным. Введение биометрических данных как второго фактора аутентификации повысит защищенность аккаунтов, предотвращая доступ злоумышленников даже при утечке паролей.

Рассматривается также возможность использования портала Госуслуг для входа на крупные маркетплейсы и другие платформы, однако окончательного решения еще нет, добавил Григоренко.