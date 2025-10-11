Вице-губернатор Петербурга Поляков сообщил, что доля креативных индустрий в экономике города составляет более 4,5%

Креативные индустрии занимают важное место в экономике Санкт-Петербурга, обеспечивая работой более 150 тысяч человек. Развитие этого направления — приоритет для городских властей, написала gazeta.spb.ru .

Вице-губернатор Кирилл Поляков на пленарной сессии форума отметил, что креативные индустрии объединяют 16 направлений бизнеса и стимулируют развитие смежных отраслей, таких как промышленность, строительство и торговля.

Доля креативных индустрий в экономике Санкт-Петербурга составляет более 4,5%. В этом секторе работает более 30 тысяч компаний. Поэтому поддержка предпринимательства является одним из приоритетных направлений развития города.

Вице-губернатор подчеркнул, что в Санкт-Петербурге разрабатываются меры для усиления эффекта от поддержки, включая творческие проекты, производственные и торговые площадки. Культурные мероприятия способствуют популяризации продукции и привлечению местной аудитории.

Примером успешной инициативы стал проект «Петербургский дизайн», который предоставил более 400 местным брендам возможность представить свою продукцию в других регионах.