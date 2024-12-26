Вице-губернатор Петербурга Пиотровский посоветовал посетить новогодний Кронштадт, чтобы получить новые впечатления
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал о праздничной программе в Кронштадте на Якорной площади. Об этом сообщил телеканал «Санкт Петербург».
«На Якорной площади в Кронштадте тоже будет красивое мэппинг-шоу на протяжении праздников по вечерам», — отметил чиновник в эфире программы «Петербург — город решений».
По мнению вице-губернатора, жителям Петербурга, которые уже не раз отмечали Новый год на Дворцовой площади, стоит посетить Кронштадт, чтобы получить новые яркие впечатления.
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