Вице-губернатор Петербурга Пиотровский посоветовал посетить новогодний Кронштадт, чтобы получить новые впечатления

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал о праздничной программе в Кронштадте на Якорной площади. Об этом сообщил телеканал «Санкт Петербург» .

«На Якорной площади в Кронштадте тоже будет красивое мэппинг-шоу на протяжении праздников по вечерам», — отметил чиновник в эфире программы «Петербург — город решений».

По мнению вице-губернатора, жителям Петербурга, которые уже не раз отмечали Новый год на Дворцовой площади, стоит посетить Кронштадт, чтобы получить новые яркие впечатления.