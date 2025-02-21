Вирусолог Альтштейн: обнаружение штамма HKU5 в Китае не должно вызывать паники

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что обнаружение нового штамма коронавируса HKU5 в Китае не должно вызывать беспокойства.
По его словам, этот вирус, хотя и способен инфицировать человеческие клетки, пока не приводил к летальным исходам или массовым заболеваниям среди населения.
Альтштейн подчеркнул, что информация о новом вирусе не нова, и до сих пор нет свидетельств о серьезных последствиях для здоровья людей. Тем не менее, он признал возможность проникновения вируса на территорию России.
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