Видеопродакшены России призвали отказаться от использования ИИ из-за риска крупных убытков

Студия Bazelevs и еще 11 российских компаний из сферы видеопродакшена выразили свои опасения по поводу рисков крупных убытков из-за искусственного интеллекта (ИИ). Коллективное письмо, в котором поднимаются эти вопросы, оказалось в распоряжении «Постньюс» .

В обращении указано, что бюджеты на производство видеоконтента в рекламной отрасли могут существенно сократиться к 2026 году. Это связано с непростым экономическим положением. Из-за своей доступности ИИ может вытеснить часть рабочих процессов.

Представители студий призывают коллег сохранить текущие ставки на следующий год. Это необходимо, чтобы «сохранить объемы съемок и стимулировать заказчиков продолжать снимать».

Среди подписавших письмо — Action Film, AmberStudio, Ball Park, Dago, Fetish Film, Mad Cow, Park Production, Spot.film, бюро «Рабочее название», Hype и Stereotactic. До 2022 года студия Bazelevs принадлежала режиссеру «Ночного дозора» Тимуру Бекмамбетову.

Несмотря на прогнозируемый рост рекламного рынка в 2025 году, участники отрасли обеспокоены тем, что ИИ может вытеснить живых сотрудников с рабочих мест.