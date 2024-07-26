Вход в Музей Победы в День ВМФ станет бесплатным для посетителей в тельняшках

В День Военно-морского флота, который отмечается 28 июля, жители и гости Москвы, одетые в тельняшки или бескозырки, получат возможность бесплатно посетить Музей Победы и его филиал «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.») на Поклонной горе (исключая экспозиции «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!»). Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Культурная площадка будет открыта с 10:00 до 22:00. Отмечается также, что Музей Победы традиционно подготовил обширную программу к Дню ВМФ. Праздничные мероприятия будут проходить как в основном здании музея, так и в филиале на Поклонной горе.

«Много препонов». Появятся ли в айфонах RuStore и Mir Pay

Запрет как двигатель прогресса. Почему блокировка YouTube поможет российским сервисам

«Ситуация печальная». Решение ЦБ сократит число выданных ипотек

«Драконовские меры». Чему подвергли атлетов из России перед Олимпиадой

«Особое внимание молодежи». Кривощапов — о подготовке спортсменов в Подмосковье

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте