Вход в Музей Победы в День ВМФ станет бесплатным для посетителей в тельняшках

В День Военно-морского флота, который отмечается 28 июля, жители и гости Москвы, одетые в тельняшки или бескозырки, получат возможность бесплатно посетить Музей Победы и его филиал «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.») на Поклонной горе (исключая экспозиции «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!»). Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Культурная площадка будет открыта с 10:00 до 22:00. Отмечается также, что Музей Победы традиционно подготовил обширную программу к Дню ВМФ. Праздничные мероприятия будут проходить как в основном здании музея, так и в филиале на Поклонной горе.