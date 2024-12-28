Вход в Екатерининский дворец в Петербурге станет бесплатным для девушек с именем Елизавета

В Санкт-Петербурге 29 декабря вход в Екатерининский дворец сделают бесплатным для посетительниц с именем Елизавета. Об этом сообщило СМИ со ссылкой на пресс-службу музея.
Чтобы пройти во дворец бесплатно, достаточно показать паспорт. Музей проводит акцию в честь дня рождения императрицы Елизаветы Петровны. Посетительницы с этим именем смогут увидеть интерьеры Золотой анфилады, Большой зал и Янтарную комнату.
Два грузовика столкнулись на МКАД, есть пострадавший
Число подтвержденных жертв авиакатастрофе в Муане выросло до 85
Мужчина заживо сгорел в переделанном под автосервис гараже в Москве
Число погибших в авиакатастрофе в Муане увеличилось до 179 человек
Астролог Краснова: Тиграм и Драконам невероятно повезет в начале января 2025 года
Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 62
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте