Вход в Екатерининский дворец в Петербурге станет бесплатным для девушек с именем Елизавета

В Санкт-Петербурге 29 декабря вход в Екатерининский дворец сделают бесплатным для посетительниц с именем Елизавета. Об этом сообщило СМИ со ссылкой на пресс-службу музея.

Чтобы пройти во дворец бесплатно, достаточно показать паспорт. Музей проводит акцию в честь дня рождения императрицы Елизаветы Петровны. Посетительницы с этим именем смогут увидеть интерьеры Золотой анфилады, Большой зал и Янтарную комнату.

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