Ветврач Ушакова: интенсивная линька у кошек может говорить о проблемах со здоровьем

Кошки линяют несколько раз в год, особенно весной и осенью, но интенсивное выпадение шерсти может быть признаком проблем со здоровьем. Об этом рассказала ветеринарный врач Екатерина Ушакова в интервью сайту Ura.ru .

По словам специалиста, если кошка линяет зимой, то у нее может быть нарушен рост шерсти. Животные, которые не выходят из дома, могут линять в период работы отопления, а некоторые породы линяют круглый год, отмечает RT.

Среди причин линьки ветеринар также назвала неправильное питание, стресс и проблемы со здоровьем. Для ухода за питомцем важно регулярно его мыть и вычесывать, особенно в период линьки. При подозрении на заболевание или стресс рекомендуется обратиться к ветеринару, заключила Ушакова.