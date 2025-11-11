Ветврач Шеляков рекомендовал дать питомцу глистогонные средства перед началом зимнего сезона

С наступлением холодов хозяева должны уделять особое внимание здоровью своих четвероногих друзей. Ветеринарный врач Михаил Шеляков в беседе с «Вечерней Москвой» поделился рекомендациями по подготовке домашних животных к зиме.

Осенью у кошек и собак начинается интенсивная линька, поэтому требуется особый уход за шерстью. Появление колтунов может нарушить терморегуляцию животного и вызвать воспаление кожи. Также важно дать питомцу глистогонные средства перед началом зимнего сезона. Это необходимо для того, чтобы животное вошло в зиму без паразитов, отметила газета «Петербургский дневник».

Некоторые хронические заболевания у животных могут обостряться в осенний период. Поэтому, если у вашей собаки или кошки есть заболевания суставов, можно проводить профилактические курсы мероприятий, чтобы не допустить обострения. Респираторные заболевания у питомцев также могут обостряться из-за сырости и нагрузки на иммунитет. Сухой воздух в квартирах может повлиять на здоровье животного.

Шеляков добавил, что сокращение светового дня и уменьшение количества солнечных дней могут повлиять на психическое состояние животных. Собаки — социальные существа, которые хотят общаться. Недостаток прогулок может вызвать стресс и обострить заболевания.