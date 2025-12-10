Ветврач Шеляков рассказал, что модные аромадиффузоры опасны для здоровья домашних питомцев

Врач-ветеринар Михаил Шеляков в беседе с Life.ru предупредил владельцев домашних животных о потенциальной опасности, которую несут популярные ароматизаторы для дома, такие как диффузоры и автоматические освежители воздуха. Запахи, приятные для человека, могут быть крайне отталкивающими или даже токсичными для кошек и других питомцев.

Как отметил доктор, цитрусовые ноты, часто используемые в диффузорах для создания ощущения свежести, вызывают у кошек сильное отвращение. Реакция на такой запах может быть немедленной: животное зажмуривается и убегает. Особую тревогу вызывает не просто испарение, а именно распыляемая взвесь, характерная для автоматических освежителей, дезодорантов и парфюмерии.

«Эта взвесь садится на пол, животное может пройти по ней, почувствовать что-то неприятное на лапках, облизать их, и тогда вещество попадает внутрь», — пояснил Шеляков.

Специалист напомнил о трагических инцидентах, когда домашние животные получали отравления от паров диффузоров. Использование ароматизаторов участилось, и это привело к росту числа случаев аллергий, обструктивного бронхита и кожной аллергии у питомцев.

Внешние проявления аллергии могут включать атопические дерматиты, покраснение и расчесывание кожи, а также поражения глаз и ушей. Наибольшую опасность представляет ингаляционное воздействие, когда взвешенные частицы попадают в легкие. В таком случае требуется только лекарственная помощь, предупредил ветеринар.