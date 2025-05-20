Ветврач Шеляков предостерег владельцев от самовыгула домашних змей

Многие россияне столкнулись с неожиданностью, получив живого символа Нового года — змею. Однако теперь содержание некоторых видов пресмыкающихся в домашних условиях стало незаконно. К запрещенным относятся крупные питоны, ложноногие змеи длиной свыше четырех метров, а также ядовитые особи вроде кобр, манб, тайпанов и габонских гадюк. О правилах содержания разрешенных змей рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в интервью Ura.ru .

Эксперт отметил, что если змея обычная и меньше четырех метров, ее можно оставить у себя, соблюдая ряд рекомендаций специалистов.

«Змеям необходим специальный террариум, оборудованный теплым участком и укромным местом отдыха», — подчеркнул врач.

Кормить питомца нужно живым или замороженным кормовым объектом, соответствующим размерам змеи. Частота кормления зависит от возраста и породы, однако не реже одного раза в две-три недели.

Шеляков предостерег владельцев от самовыгула рептилий. Он заявил, что оставлять змею вне террариума опасно. Она может заползти в труднодоступные места и потеряться, либо попасть к соседям.

По мнению специалиста, лучшее решение — своевременно проконсультироваться с профессионалами, чтобы избежать неприятностей и обеспечить комфортные условия для своего необычного друга.