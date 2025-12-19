Ветврач Шеляков предостерег от украшения кошек новогодними нарядами

Ветеринарный врач Михаил Шеляков в беседе с Life.ru предостерег владельцев кошек от использования декоративной одежды для питомцев в праздничные дни. По его словам, подобные наряды могут вызвать у животных сильный стресс и даже привести к травмам.

Специалист отметил, что кошки ревностно относятся к любым посторонним предметам на своем теле, нервничая даже из-за ошейников или попон.

«Также одежда, особенно декоративная, как и послеоперационная, с крылышками, бабочками и так далее, помимо дискомфорта, просто элементарно опасна», — цитирует Шелякова сайт RT.

Исключение составляют бесшерстные породы, такие как сфинксы, которым теплая одежда помогает согреться, но только после того, как они к ней привыкнут.