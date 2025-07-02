Ветврач Шеляков отметил, что брать в дом котенка или щенка следует только после первых прививок

Главный врач московской ветеринарной клиники и специалист высшей категории Михаил Шеляков заявил «СтальМедиа», что брать котенка или щенка можно лишь после проведения первой вакцинации. Эксперт порекомендовал забирать питомца в возрасте 2–2,5 месяцев, когда уже сделаны первые прививки.
Врач отметил, что в течение первого месяца жизни котят и щенят не следует отделять от матери, так как в этот период происходит кормление материнским молоком.
«Лучше всего брать с двух — двух с половиной месяцев, когда уже проведена первая вакцинация, так как любой выход из дома — это контакт с окружающей средой. А может у вас дома есть другие животные. Иммунологическая защита должна быть обязательно», — подчеркнул Шеляков.
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