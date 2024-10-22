Ветеринарный врач Шеляков порекомендовал примерять одежду на питомца, чтобы не ошибиться с размером

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с изданием NEWS.ru порекомендовал хозяевам домашних питомцев во время покупки одежды примерять ее на животных. По словам эксперта, малейшая неточность грозит для домашнего любимца дискомфортом.

Ветеринар отметил, что онлайн-покупки в данном вопросе лучше отложить в сторону. Он также добавил, что различные цветочки и блестки на одежде являются обычным декором, который должен быть на внешней стороне ткани.

Короткошерстные питомцы мерзнут быстрее, а небольшие собаки имеют свойство терять тепло и простывать, поэтому одежда для таких животных обязательна. В морозную и ветренную погоду на питомце должно быть надето что-то теплое и комфортное, добавил Шеляков.