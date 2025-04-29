Ветеринария Петербурга предупредила об опасности диких ежей

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга выступило с предупреждением для жителей и гостей города: контакт с дикими ежами может быть опасен. Об этом сообщила gazeta.spb .

Милые на первый взгляд животные способны переносить такие заболевания, как бешенство, лептоспироз, сальмонеллез, а также быть распространителями паразитов.

Важно помнить, что внешне здоровое животное может оказаться носителем болезни. Тревожными признаками являются нетипичное поведение, вялость или дезориентация зверька. Специалисты призвали не трогать ежей и не пытаться их кормить.