Ветеринария Петербурга предупредила об опасности диких ежей

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга выступило с предупреждением для жителей и гостей города: контакт с дикими ежами может быть опасен. Об этом сообщила gazeta.spb.
Милые на первый взгляд животные способны переносить такие заболевания, как бешенство, лептоспироз, сальмонеллез, а также быть распространителями паразитов.
Важно помнить, что внешне здоровое животное может оказаться носителем болезни. Тревожными признаками являются нетипичное поведение, вялость или дезориентация зверька. Специалисты призвали не трогать ежей и не пытаться их кормить.
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