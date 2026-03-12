Ветеринар Земская рассказала, что витаминные добавки помогут питомцам пережить весеннюю аллергию

Эксперт напомнила, что животные тоже страдают от аллергии во время сезонного цветения. Однако у них она проявляется не чиханием и насморком, а кожными реакциями: зудом и дерматитом.

«Следовательно, животное начинает активно расчесывать уши, лапы, живот, поэтому зачастую таким образом можно занести инфекцию», — добавила специалист.

Чтобы питомец легче перенес сезонное цветение, уже сейчас нужно начать укреплять его иммунитет. Помогут добавки с омега-3 жирными кислотами, витамин D и антиоксиданты, но назначать их должен ветеринар.