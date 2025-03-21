Ветеринар Ветрова: эвтаназия для животного будет спасением, когда опухоль неоперабельна

Принятие решения об усыплении питомца — одно из самых трудных решений для хозяина. Чтобы помочь владельцам разобраться, когда эвтаназия действительно необходима, ветеринар клиники «Друг+» Ольга Ветрова ответила в интервью с ИА RuNews24.ru .

Ветрова выделила пять основных заболеваний, при которых усыпление может оказаться неизбежным и гуманным решением. Первым в списке идет запущенная стадия онкологии.

«Когда опухоль неоперабельна и вызывает сильные боли, а химиотерапия неэффективна, качество жизни животного становится невыносимым», — сообщила эксперт.

Второе — это тяжелые травмы головного и спинного мозга. Если нервная система сильно повреждена, базовые функции утрачены, а лечение не приносит результатов, эвтаназия может быть рекомендована для прекращения долгих мук, отметила медик.