Ветеринар Сиротина заявила, что просмотр телевизора не вредит кошкам

Просмотр телевизора безопасен для кошек, так как они не могут долго сосредотачиваться на одном объекте. Об этом сообщила ветеринар и зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

Медик также рассказала о существовании компьютерных игр и передач, созданных специально для таких питомцев.

«Вообще коты долго свое внимание ни на чем не заостряют, они долго ничем не интересуются. Поэтому в принципе навредить себе просмотром телевизора или компьютера животное никак не может», — пояснила эксперт.

По словам специалиста, кошек привлекают динамичные и активные стимулы, например звуки других животных, но их интерес быстро угасает, добавил RT.