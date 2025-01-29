Ветеринар Сиротина назвала гибридные породы кошек самыми умными

Зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с Ura.ru рассказала про особенности выбора кошек, основываясь на их интеллекте и характере. Она выделила две основные группы: интерьерные и компаньоны/гибриды.

Интерьерные кошки, по ее словам, мало заинтересованы в общении с хозяином и обычно демонстрируют низкую физическую активность. Эти животные чаще ведут себя пассивно, особенно в зрелом возрасте, и редко участвуют в играх. Они предрасположены к ожирению из-за низкого уровня активности. Интерьерные кошки часто предпочитают одиночную жизнь и довольствуют себя базовыми потребностями.

Компаньоны и гибриды, напротив, отличаются живым характером и высокой степенью взаимодействия с владельцами. Они любят игры и общение, проявляют внимание ко всему происходящему вокруг. Такие кошки часто занимают позицию лидера в семье и готовы выполнять различные задания. Гибриды могут обладать некоторыми чертами диких предков, что выражается в необычных повадках. Эти кошки обычно ласковы и привязаны к своему дому, что делает их прекрасными компаньонами.

Сиротина отмечает, что гибридные кошки сочетают в себе активность и интеллект, что придает им особую привлекательность для владельцев.