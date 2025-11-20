Ветеринар Шеляков усомнился в способности аромадиффузора спровоцировать смерть питомца

Жительница Магнитогорска заявила, что ее кошка погибла из-за длительного воздействия ароматических палочек в квартире. Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков высказал свое мнение по этому поводу, сообщило Ura.ru .

Специалист считает, что концентрация веществ из аромадиффузора слишком мала, чтобы вызвать смерть здорового животного. По его словам, трагедия могла быть связана с уже существовавшим заболеванием печени или другими факторами.

Как пояснил врач, все же аромадиффузоры могут представлять угрозу даже для здоровых кошек, не страдающих аллергиями. Постоянное раздражение рецепторов носа способно спровоцировать воспаление дыхательных путей и создать стрессовые условия, способные активизировать некоторые заболевания.