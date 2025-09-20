Ветеринар Шеляков указал на риск колтунообразования у собак при сезонной линьке

Ветеринарный врач Михаил Шеляков дал советы по уходу за собаками в осенний период. Именно в этот сезон у питомцев начинается смена шерстного покрова, напомнил эксперт в беседе с Ura.ru .

По его словам, обычно интенсивная линька продолжается две-три недели в любой из осенних месяцев. Данный процесс сопровождается повышенным риском колтунообразования.

«То есть появляются свалянные комки шерсти. Не нужно доводить шерсть до такого состояния, так как это приводит к дискомфорту кожи животного», — отметил врач.

Среди последствий Шеляков выделил нарушение терморегуляции, а также появление экземы, добавил RT.