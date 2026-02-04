Ветеринар Шеляков связал агрессивность кошек с реакцией на стресс
Многие владельцы кошек уверены, что если питомец отворачивается, уходит из комнаты или шипит при виде хозяина, то значит, он их избегает или даже ненавидит. Мнение высказал ветеринар Михаил Шеляков в беседе с Ura.ru.
По его словам, такие поведенческие реакции могут быть связаны со страхом или стрессом, а не с настоящей неприязнью. В большинстве случаев кошка не испытывает ненависти к человеку, а просто защищает свои границы.
«Кошки не мстят и не злятся так, как мы это себе представляем. Они просто честно показывают, с кем им комфортно, а с кем — нет», — объяснил врач.
Он также предупредил, что постоянное тисканье, удерживание на руках, навязчивые ласки кошка воспринимает как ограничение свободы.