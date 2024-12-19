Ветеринар Шеляков: самым опасным продуктом для собак считается шоколад

Зачастую люди так сильно любят своих четвероногих друзей, что не могут отказать, когда собака просит что-нибудь вкусное со стола. Но балуя питомца, люди делают только хуже. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал URA.RU , что ни в коем случае нельзя давать питомцам, и как правильно давать лакомства собакам.

Самым опасным продуктом для собак ветеринар назвал шоколад. В нем содержится алкалоид теобромин, который чрезвычайно токсичен для животных.

«У людей он вызывает улучшение настроения и даже эйфорию. У собак же он провоцирует отравление, воздействуя на нервную систему и вызывая судороги», — подчеркнул специалист.

Следующим опасным продуктом Шеляков обозначил алкоголь. Некоторым хозяевам кажется забавным предлагать собаке пиво или другой алкогольный напиток, но у животных отсутствуют ферменты, способные переработать алкоголь. Даже малые дозы вызывают тяжелое отравление, оказывающее негативное влияние на сердечно-сосудистую систему питомца.