Ветеринар Шеляков рекомендовал следить за состоянием кошки в жару

Летом кошки сталкиваются с трудностями из-за высоких температур. В беседе с Ura.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков дал рекомендации, как помочь питомцам в жару.
По его словам, в жаркие дни важно обеспечить кошке достаточное количество кислорода и воды. Необходимо выбирать для лежанки животного самое прохладное место, подальше от прямых солнечных лучей. Медик также посоветовал проветривать квартиру утром и вечером.
Шеляков отметил, что при высокой температуре важно следить за состоянием кошки. Если питомец получил тепловой удар, необходимо перенести его в прохладное место, обеспечив поступление свежего воздуха. При отсутствии улучшений следует обратиться к ветеринару.
