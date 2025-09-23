Ветеринар Шеляков рассказал о способности питомцев копировать привычки хозяина

Ветеринарный врач Михаил Шеляков описал особенности поведения домашних животных. Так, некоторые из них могут «настраиваться» на человеческую «волну», сообщило ИА НСН .

Специалист назвал питомцев эмпатами, ведь они воспринимают эмоции и настроение окружающих, реагируют на предпочтения хозяина и порой стараются подражать ему.

«Если мы говорим о кошках, то они, конечно, выбирают всегда одного человека. Какая бы большая семья ни была, кошка выбирает одного лидера», — пояснил медик.

По его словам, собаки же тяготеют к обществу множества людей, радуясь каждому новому знакомству. Конечный выбор питомца обусловлен симпатией, личностными чертами человека и даже индивидуальным запахом.