Ветеринар Шеляков рассказал о способности питомцев копировать привычки хозяина
Ветеринарный врач Михаил Шеляков описал особенности поведения домашних животных. Так, некоторые из них могут «настраиваться» на человеческую «волну», сообщило ИА НСН.
Специалист назвал питомцев эмпатами, ведь они воспринимают эмоции и настроение окружающих, реагируют на предпочтения хозяина и порой стараются подражать ему.
«Если мы говорим о кошках, то они, конечно, выбирают всегда одного человека. Какая бы большая семья ни была, кошка выбирает одного лидера», — пояснил медик.
По его словам, собаки же тяготеют к обществу множества людей, радуясь каждому новому знакомству. Конечный выбор питомца обусловлен симпатией, личностными чертами человека и даже индивидуальным запахом.