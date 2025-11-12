Ветеринар Шеляков призвал учитывать эмоциональное состояние кошки при установке кормушки для птиц

Кормушки для птиц на окнах могут привести к стрессу у домашних кошек. Ветеринар Михаил Шеляков рассказал Life.ru , что важно учитывать эмоциональное состояние питомца при установке таких кормушек.

По словам специалиста, запретить животным взаимодействовать с птицами через окно невозможно, однако важно обеспечить безопасность и комфорт питомца.

«Если кот реагирует спокойно и не проявляет охотничьих наклонностей, кормушки — дело хорошее», — пояснил врач.

Если же животное демонстрирует признаки тревоги или пытается поймать птицу, добавил эксперт, лучше отказаться от такой идеи. Шеляков также напомнил, что открытое окно представляет опасность для любопытных котов.