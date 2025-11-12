Ветеринар Шеляков призвал учитывать эмоциональное состояние кошки при установке кормушки для птиц

Кормушки для птиц на окнах могут привести к стрессу у домашних кошек. Ветеринар Михаил Шеляков рассказал Life.ru, что важно учитывать эмоциональное состояние питомца при установке таких кормушек.

По словам специалиста, запретить животным взаимодействовать с птицами через окно невозможно, однако важно обеспечить безопасность и комфорт питомца.

«Если кот реагирует спокойно и не проявляет охотничьих наклонностей, кормушки — дело хорошее», — пояснил врач.

Если же животное демонстрирует признаки тревоги или пытается поймать птицу, добавил эксперт, лучше отказаться от такой идеи. Шеляков также напомнил, что открытое окно представляет опасность для любопытных котов.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте