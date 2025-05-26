Ветеринар Шеляков призвал оберегать питомца от попадания прямых солнечных лучей в машине

По словам эксперта, крупных питомцев часто перевозят в багажном отделении автомобиля в клетках, с которых для безопасности следует снять колеса. Это предотвратит перемещение клетки во время торможения или разгона и снизит риск травм.

Шеляков рекомендует обеспечить питомцу доступ к обильному питью во время поездки, но ограничить его в еде. «На сытый желудок не очень хорошо ездить. Животное может укачивать, возможны другие неприятные и опасные последствия, поэтому кормим легко», — пояснил он.

Также важно следить за температурой в автомобиле и избегать попадания прямых солнечных лучей на животное. Если питомец хорошо переносит транспортировку на руках, лучше выбрать этот способ.

«Близость к владельцу обеспечивает комфорт для животного», — отметил Шеляков.

Для эмоциональных животных можно использовать успокоительные средства. Кроме того, необходимо иметь при себе аптечку с учетом особенностей конкретного питомца.