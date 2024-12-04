Ветеринар Шеляков призвал не кормить кошек сырой рыбой и молоком

Кошек лучше кормить специализированным кормом, потому что некоторые продукты из холодильника из строго противопоказаны. Об этом Ura.ru рассказал ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Он подчеркнул, что самым опасным для кошек продуктом является шоколад. Он содержит теобромин, который может привести к летальному исходу.

Также не стоит давать кошкам сырую рыбу, потому что в ней часто бывают паразиты, способные навредить питомцу. Кроме того, взрослым особям противопоказано молоко, потому что оно не усваивается их организмом и вызывает диарею. Наконец, под запретом вредный для почек изюм и все продукты, имеющие в составе усилитель вкуса.