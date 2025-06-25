Ветеринар Шеляков призвал давать питомцу антигистаминные препараты сразу после укуса осы

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков поделился с URA.RU информацией о том, как действовать, если питомца укусила оса.

«Первая помощь — это обязательно антигистаминные препараты. Мы тут же должны дать питомцу преднизолон или супрастин. А еще лучше — вколоть», — сказал он.

Шеляков отметил, что, если есть возможность, лучше обратиться за помощью к ветеринару, но иногда приходится рассчитывать только на свои силы, поскольку отек может нарастать стремительно, написал RT.

По словам специалиста, собаки и кошки не понимают, что их укусила пчела, поэтому могут снова полезть в цветы, траву или даже улей.