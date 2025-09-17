Ветеринар Шеляков посоветовал угощать питомца собачьим пивом несколько раз в год

В зоомагазинах появилось новое лакомство для питомцев — пиво для собак. Сайт «Вечерняя Москва» обратился к ветеринару Михаилу Шелякову, чтобы узнать о составе и безопасности этого продукта.

Как объяснил специалист, пиво для собак изготовлено из мясных бульонов и не содержит алкоголя. Напиток безвреден для собак, однако чрезмерное употребление может негативно отразиться на здоровье питомца.

Шеляков подчеркнул, что норма потребления зависит от размера животного и посоветовал угощать питомца лакомством лишь несколько раз в году по особым случаям.

Ветеринар также отметил, что собачье пиво может вызвать аллергию или проблемы с желудком, поэтому его следует вводить в рацион постепенно и с осторожностью.